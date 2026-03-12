Τι συμβαίνει στο σώμα όταν σταματάμε τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Πόσα κιλά «επιστρέφουν»
Απώλεια βάρους Σεμαγλουτίδη Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν σταματάμε τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Πόσα κιλά «επιστρέφουν»

Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Cambridge αποκαλύπτει πόσα κιλά επιστρέφουν μετά τη διακοπή των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και πόσο βάρος διατηρείται μακροπρόθεσμα

Μαρία Κοτοπούλη
Αν και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας -όπως η σεμαγλουτίδη– έφεραν την επανάσταση στην απώλεια βάρους, αλλάζοντας τη ζωή αρκετών ανθρώπων που παλεύουν χρόνια με το βάρος τους, η συντήρηση της απώλειας αυτής αμφισβητείται. Μια νεότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Cambridge δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο eClinicalMedicine, έναν χρόνο μετά τη διακοπή της αγωγής, οι ασθενείς ανακτούν κατά μέσο όρο το 60% των κιλών που είχαν χάσει. Παρόλα αυτά, η επαναπρόσληψη βάρους φαίνεται να σταθεροποιείται, με περίπου το 25% της αρχικής απώλειας να διατηρείται σε βάθος χρόνου.

