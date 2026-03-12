Έξαρση ιλαράς με 6.000 κρούσματα σε ένα χρόνο στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη, και ειδικά σε μικρά παιδιά, προβληματίζουν για τα εμβολιαστικά κενά - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)