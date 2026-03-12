Έξαρση ιλαράς με 6.000 κρούσματα σε ένα χρόνο στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη, και ειδικά σε μικρά παιδιά, προβληματίζουν για τα εμβολιαστικά κενά - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)
Ανησυχητική παραμένει η εικόνα για την ιλαρά στην Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), το τελευταίο δωδεκάμηνο καταγράφηκαν συνολικά 6.037 κρούσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Μόνο τον Ιανουάριο του 2026, 12 χώρες δήλωσαν 173 νέα κρούσματα, με την Ιταλία να καταγράφει τα περισσότερα (84), ακολουθούμενη από την Ισπανία (48), τη Γαλλία (12), τη Ρουμανία (9) και το Βέλγιο (7). Συνολικά, 28 χώρες υπέβαλαν στοιχεία για τον μήνα αυτό, ενώ οι 16 εξ αυτών δεν ανέφεραν κανένα περιστατικό.
