Βιταμίνες και μέταλλα «ηρεμούν» τους θυμωμένους εφήβους
Βιταμίνες και μέταλλα «ηρεμούν» τους θυμωμένους εφήβους

Το περιεχόμενο της διατροφής μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στη συναισθηματική ένταση στους εφήβους, σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη

Μαρία Κοτοπούλη
Οι έφηβοι γίνονται όλο και πιο ανήσυχοι. Εκφράζουν πιο εύκολα το θυμό τους, με την ευερεθιστότητα να είναι ένα από τα πιο συχνά και δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικογένειες. Παρά τις όποιες ψυχολογικές ή φαρμακευτικές στρατηγικές έχουν δοκιμαστεί, μια νέα μελέτη δίνει μια απλή λύση που οδηγεί στην κουζίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, τα μικροθρεπτικά συστατικά -δηλαδή βιταμίνες και μέταλλα– μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά την ευερεθιστότητα, τη συναισθηματική αντιδραστικότητα και τη συνολική ψυχική κατάσταση των εφήβων.

