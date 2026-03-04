Καρκίνος νεφρού: Νέος συνδυασμός θεραπειών δείχνει όφελος μετά την ανοσοθεραπεία
Μια νέα προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για αποτελεσματικότερη συνέχεια της θεραπείας, με στόχο περισσότερο χρόνο χωρίς επιδείνωση και καλύτερη ποιότητα ζωής
Ο προχωρημένος καρκίνος του νεφρού (advanced renal cell carcinoma, aRCC), αποτελεί μια ετερογενή νόσο με πολύπλοκη βιολογική συμπεριφορά. Τα τελευταία 15 χρόνια η θεραπευτική του αντιμετώπιση έχει αλλάξει ριζικά, χάρη στην ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθεραπείας, που στοχεύουν συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια, τα οποία ρυθμίζουν την αγγειογένεση, την υποξία και την ανοσολογική απόκριση του όγκου.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι στην πρώτη γραμμή θεραπείας του προχωρημένου καρκίνου νεφρού χρησιμοποιούνται συχνά συνδυασμοί ανοσοθεραπείας (αναστολείς PD-1 ή PD-L1) με αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKIs) που στοχεύουν τον υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGFR). Μετά από πρόοδο της νόσου σε αυτή τη θεραπεία, οι επιλογές μέχρι πρόσφατα περιλάμβαναν κυρίως μονοθεραπεία με TKI.
