Βρετανία Μεταμόσχευση

Βρετανία: Mωρό θαύμα γεννήθηκε από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Μια ιστορική γέννηση στη Βρετανία μετά από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια ανοίγει νέους δρόμους στην αναπαραγωγική ιατρική

Βρετανία: Mωρό θαύμα γεννήθηκε από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια
Μαρία Κοτοπούλη
Για χρόνια πίστευε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κρατήσει στην αγκαλιά της το δικό της παιδί. Σήμερα, όμως, η Grace Bell ζει αυτό που η ίδια περιγράφει ως «θαύμα»: τη γέννηση του γιου της, χάρη σε μεταμόσχευση μήτρας από αποβιώσασα δότρια.

Ο μόλις λίγων εβδομάδων Hugo γεννήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2025, με βάρος σχεδόν 3,2 κιλά, στο νοσοκομείο Queen Charlotte’s and Chelsea στο δυτικό Λονδίνο. Είναι το πρώτο παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννήθηκε έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη μεταμοσχευτική και αναπαραγωγική ιατρική. Σύμφωνα με τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην επέμβαση, η γέννησή του θεωρείται «μια ιστορική στιγμή», που θα μπορούσε να δώσει ελπίδα σε πολλές ακόμη γυναίκες με παρόμοια διάγνωση με τη Grace.

