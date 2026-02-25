4 συμπεριφορές που διαλύουν αθόρυβα τη σχέση – Τι να κάνετε

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ακόμα και στις σχέσεις, υπάρχουν οι 4 καβαλάρηδες, που μπορούν να φέρουν την... Αποκάλυψη και τον χωρισμό. Μάθετε ποιοι είναι, τι σημαίνουν για τη συμπεριφορά και τη σχέση σας και αποφύγετέ τους!

Λίγο πολύ, όλοι έχουμε διαβάσει για τα επικίνδυνα σημάδια που προειδοποιούν ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε από μια τοξική σχέση. Σωματική βία, φωνές και προσβολές, έλεγχος των οικονομικών και απομόνωση από αγαπημένα πρόσωπα είναι μόλις μερικά από αυτά.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες, λιγότερο ακραίες συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπίζονται μόλις εμφανιστούν, σύμφωνα με τους συγγραφείς του νέου βιβλίου «Turn Yourself On: 8 Simple Principles to Find Your Power in the Bedroom and Beyond».

