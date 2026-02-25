Μια μητέρα μιλά για το κενό στη φροντίδα παιδιών με σπάνιες νόσους – Σε ποιο νοσοκομείο πηγαίνουν όταν ενηλικιώνονται;

Ο γιος της Έλλης είναι 23 ετών. Για το σύστημα υγείας όμως, κάπου στη διαδρομή από τα παιδιατρικά στα νοσοκομεία ενηλίκων, έμεινε «ανάμεσα». Η ενηλικίωση για τα παιδιά με σπάνια νοσήματα δεν είναι τυπική μετάβαση, είναι ένα επικίνδυνο κενό