«Εθισμένοι» στην παραπληροφόρηση οι Έλληνες – Τι επιμένουν να πιστεύουν
«Εθισμένοι» στην παραπληροφόρηση οι Έλληνες – Τι επιμένουν να πιστεύουν

Σε επιδημία που απειλεί τη Δημόσια Υγεία αναδεικνύεται η παραπληροφόρηση σύμφωνα με τα συμπεράσματα ελληνικής έρευνας - Καταδεικνύουν σαφή συσχέτιση μεταξύ αποδοχής ψευδών πληροφοριών υγείας, ανθυγιεινών συμπεριφορών και αυξημένης εμβολιαστικής διστακτικότητας

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα ελληνικής έρευνας που δείχνουν πως η ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας συνδέεται με πιο επιβλαβείς συμπεριφορές και αυξημένη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Healthcare, βασίστηκε σε διαδικτυακή έρευνα με δείγμα 402 ενηλίκων στην Ελλάδα η οποία χρησιμοποίησε ειδικές κλίμακες για τη μέτρηση επιρρέπειας στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας, συμπεριφορών υγείας και εμβολιαστικής διστακτικότητας.

