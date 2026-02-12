«Εθισμένοι» στην παραπληροφόρηση οι Έλληνες – Τι επιμένουν να πιστεύουν

Σε επιδημία που απειλεί τη Δημόσια Υγεία αναδεικνύεται η παραπληροφόρηση σύμφωνα με τα συμπεράσματα ελληνικής έρευνας - Καταδεικνύουν σαφή συσχέτιση μεταξύ αποδοχής ψευδών πληροφοριών υγείας, ανθυγιεινών συμπεριφορών και αυξημένης εμβολιαστικής διστακτικότητας