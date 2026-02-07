Έως και το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί ή να διαγνωστεί έγκαιρα
Νέα διεθνής ανασκόπηση στο ecancer με συμμετοχή του Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα - Το κρίσιμο στοίχημα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα διεθνούς επιστημονικής ανασκόπησης, σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί ή να διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, εφόσον εφαρμοστούν συντονισμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.
Η μελέτη, με τίτλο «Η παγκόσμια κρίση του καρκίνου: μια ανασκόπηση της αυξανόμενης επιβάρυνσης, των διευρυνόμενων ανισοτήτων και των πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση», η οποία δημοσιεύτηκε στο ecancer medicalscience, αποτελεί σύμπραξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, ομότιμου καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέα Ζώρα, και μιας διεθνούς ομάδας διακεκριμένων ογκολόγων, χειρουργών και ερευνητών.
