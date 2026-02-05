Σχιζοφρένεια: Τι αλλάζει στο στόμα των ασθενών – Τι σημαίνει για την εξέλιξη της νόσου
Νέα μελέτη συνδέει τη μειωμένη ποικιλότητα των στοματικών βακτηρίων με χαμηλότερη γνωστική επίδοση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Αλλαγές στο μικροβίωμα του στόματος φαίνεται να σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία στη σχιζοφρένεια, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών από το Science Tokyo στην Ιαπωνία. Αναλύοντας δείγματα σάλιου και αποτελέσματα γνωστικών δοκιμασιών από ασθενείς με σχιζοφρένεια και υγιή άτομα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μειωμένη ποικιλία των στοματικών μικροβίων συνδέεται με χειρότερη γνωστική απόδοση.
Η σχιζοφρένεια είναι μία σοβαρή ψυχική νόσος που δεν χαρακτηρίζεται μόνο από ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες, αλλά και από επίμονες γνωστικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την ικανότητα ενός ατόμου να εργάζεται, να κοινωνικοποιείται και να ζει ανεξάρτητα. Αν και εδώ και χρόνια οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι τα μικρόβια του σώματος μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή τη γνωστική έκπτωση, η έρευνα είχε εστιάσει κυρίως στο έντερο. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι και το μικροβιακό οικοσύστημα του στόματος μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο.
