Πρόγραμμα Προλαμβάνω: Ξεκίνησαν τα sms για δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά – Ποιοι τις δικαιούνται
Έγκαιρη διάγνωση για μια «σιωπηλή» νόσο που αφορά πάνω από 1 εκατ. Έλληνες
Τα πρώτα SMS για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη σημαντικής δράσης πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα αφορά μία νόσο με τεράστιο αλλά συχνά αόρατο φορτίο για τη δημόσια υγεία: τη Xρόνια Nεφρική Nόσο.
Στο νέο αυτό σκέλος του «Προλαμβάνω» είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για παθήσεις που εξελίσσονται ύπουλα και συχνά διαγιγνώσκονται αργά, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι πλέον περιορισμένες.
