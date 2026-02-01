Πρόγραμμα Προλαμβάνω: Ξεκίνησαν τα sms για δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά – Ποιοι τις δικαιούνται
YGEIAMOU.GR
Αιμοκάθαρση Ευάγγελος Φραγκούλης Κυριάκος Μητσοτάκης Νεφρική νόσος Χρόνια Νεφρική Νόσος Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Πρόγραμμα Προλαμβάνω: Ξεκίνησαν τα sms για δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά – Ποιοι τις δικαιούνται

Έγκαιρη διάγνωση για μια «σιωπηλή» νόσο που αφορά πάνω από 1 εκατ. Έλληνες

Πρόγραμμα Προλαμβάνω: Ξεκίνησαν τα sms για δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά – Ποιοι τις δικαιούνται
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τα πρώτα SMS για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη σημαντικής δράσης πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα αφορά μία νόσο με τεράστιο αλλά συχνά αόρατο φορτίο για τη δημόσια υγεία: τη Xρόνια Nεφρική Nόσο.

Στο νέο αυτό σκέλος του «Προλαμβάνω» είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για παθήσεις που εξελίσσονται ύπουλα και συχνά διαγιγνώσκονται αργά, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι πλέον περιορισμένες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης