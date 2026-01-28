Η θεραπεία που αφορά 300.000 ασθενείς με σπάνιες νόσους – Η απειλή της έλλειψης
Αιμοδοσία Πλάσμα πλάσμα αίματος

Η θεραπεία που αφορά 300.000 ασθενείς με σπάνιες νόσους – Η απειλή της έλλειψης

Η συλλογή πλάσματος επιτρέπει την παραγωγή φαρμάκων που αφορούν περίπου 300.000 ασθενείς με σπάνιες και χρόνιες νόσους στην Ευρώπη

Νίκη Ψάλτη
Υπάρχει ένα συστατικό του αίματος που ελάχιστοι γνωρίζουν, θεωρείται όμως απαραίτητο για τη θεραπεία περίπου 300.000 ασθενών με σπάνιες και χρόνιες νόσους στην Ευρώπη. Πρόκειται για το πλάσμα, το υγρό μέρος του ανθρώπινου αίματος που καταλαμβάνει περίπου το 55% του συνολικού όγκου του.

Τι είναι το πλάσμα

Το πλάσμα είναι ένα υποκίτρινο, διαυγές υγρό το οποίο περιέχει νερό (92%), πρωτεΐνες (7%), άλατα, ένζυμα, αντισώματα, ορμόνες και άλλα συστατικά. Μέσα σε αυτό το υγρό, αιωρούνται ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Το πλάσμα έχει την ικανότητα να λειτουργεί ως δίκτυο μεταφοράς, επιτρέποντας την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα.

