Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Με ανοιχτούς λογαριασμούς
Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Με ανοιχτούς λογαριασμούς
Ένα χρόνο μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ πρόκειται να αποχωρήσουν επίσημα από τον ΠΟΥ την Πέμπτη
Οι ΗΠΑ αποχωρούν επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) την Πέμπτη, έναν χρόνο μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο δρομολογήθηκε η αποχώρηση.
Όπως αναφέρεται στο Fox Business, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό υγείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η χώρα οφείλει να δώσει προειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις πριν από την επίσημη αποχώρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρεται στο Fox Business, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό υγείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η χώρα οφείλει να δώσει προειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις πριν από την επίσημη αποχώρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα