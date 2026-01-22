Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Με ανοιχτούς λογαριασμούς
YGEIAMOU.GR
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Με ανοιχτούς λογαριασμούς

Ένα χρόνο μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ πρόκειται να αποχωρήσουν επίσημα από τον ΠΟΥ την Πέμπτη

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Με ανοιχτούς λογαριασμούς
ygeiamou.gr team
Οι ΗΠΑ αποχωρούν επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) την Πέμπτη, έναν χρόνο μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο δρομολογήθηκε η αποχώρηση.

Όπως αναφέρεται στο Fox Business, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό υγείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η χώρα οφείλει να δώσει προειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις πριν από την επίσημη αποχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης