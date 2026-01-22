Αποξενωμένος από την οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ – 5 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να «κόψουμε» με τοξικούς συγγενείς
Αποξενωμένος από την οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ – 5 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να «κόψουμε» με τοξικούς συγγενείς
Η δημόσια «έκρηξη» του Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένειά του έφερε στο φως μια «σκληρή» αλήθεια: Η απομάκρυνση από την οικογένεια δεν είναι απαραίτητα μια πράξη προδοσίας, μπορεί να είναι πράξη αυτοπροστασίας
Έκπληκτοι έμειναν οι θαυμαστές της οικογένειας Μπέκαμ όταν ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, Μπρούκλιν, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη ρήξη με την οικογένειά του. Μέσα από μια σειρά stories που δημοσίευσε ο 26χρονος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνει λόγο για «μη αυθεντικές σχέσεις» και κατηγορεί τους γονείς του ότι προσπάθησαν πολλές φορές να διαλύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νικόλα Πελτζ.
Η εξέλιξη αυτή είναι απλώς η κορύφωση μιας διαμάχης που διαφαίνεται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στον πρωτότοκο και την οικογένεια Μπέκαμ.
Το ερώτημα όλων, επομένως, είναι: Γιατί τώρα;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εξέλιξη αυτή είναι απλώς η κορύφωση μιας διαμάχης που διαφαίνεται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στον πρωτότοκο και την οικογένεια Μπέκαμ.
Το ερώτημα όλων, επομένως, είναι: Γιατί τώρα;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα