Ιωάννης Μούντζιος: Έως και 10 φορές πιο αποτελεσματικές οι νέες θεραπείες με έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου πνεύμονα
Η πρόσβαση σε εξειδικευμένες μεθόδους και καινοτόμες θεραπείες παραμένει κρίσιμη, ενώ η ανοσοθεραπεία και η «ογκολογία ακριβείας» ανοίγουν τον δρόμο για καλύτερη επιβίωση, εξήγησε ο κ. Ιωάννης Μούντζιος, Παθολόγος–Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’ Ογκολογικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν», στο Στρογγυλό Τραπέζι για τον καρκίνο του πνεύμονα του ygeiamou
Για τις προκλήσεις στη διαχείριση των ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη μίλησε ο κ. Ιωάννης Μούντζιος, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής της Δ’ Ογκολογικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν», στο Στρογγυλό Τραπέζι για τον Καρκίνο του Πνεύμονα του ygeiamou. Αν μπορούσε να τις συνοψίσει σε μία λέξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή θα ήταν η «πρόσβαση, τόσο σε καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους όσο και σε θεραπείες».
«Αυτή η πρόκληση είναι, κατά τη γνώμη μου, πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική». Όπως εξήγησε, ξεκινά από τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, η οποία αποτελείται από πολλά νησιά και επαρχιακές περιοχές. «Η Ελλάδα, ως μικρή χώρα, έχει σε μεγάλο βαθμό κεντρικοποιημένη χορήγηση τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Επομένως, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους – όπως ο ενδοσκοπικός υπέρηχος ή το PET-Scan – γίνεται κυρίως σε μεγάλα κέντρα. Αυτό συχνά απαιτεί μετακίνηση, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη για τους ασθενείς».
