Ιωάννης Μούντζιος: Έως και 10 φορές πιο αποτελεσματικές οι νέες θεραπείες με έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου πνεύμονα

Για τιςμίλησε ο κ., Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής της Δ’ Ογκολογικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν», στοτου ygeiamou. Αν μπορούσε να τις συνοψίσει σε μία λέξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή θα ήταν η«Αυτή η πρόκληση είναι, κατά τη γνώμη μου, πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική». Όπως εξήγησε, ξεκινά από τις, η οποία αποτελείται από πολλά νησιά και επαρχιακές περιοχές. «Η Ελλάδα, ως μικρή χώρα,. Επομένως, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους – όπως ο ενδοσκοπικός υπέρηχος ή το PET-Scan – γίνεται κυρίως σε μεγάλα κέντρα.Διαβάστε περισσότερα στο