Γιατί οι Έλληνες διστάζουν να επενδύσουν στην ιδιωτική σύνταξη

Η ιδιωτική σύνταξη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια μακροχρόνια επένδυση, που απαιτεί σωστό σχεδιασμό, χρόνο και συνέπεια. Κι όμως, για πολλούς παραμένει μια «μακρινή» σκέψη - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η απόκτηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος για ιδιωτική σύνταξη από ασφαλιστική εταιρεία παραμένει μακρινή σκέψη για μεγάλη μερίδα πολιτών. Παρά τις δυσμενείς, γενικά, προβλέψεις και τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και την ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία παγκοσμίως τείνει να αυξάνεται, οι πολίτες είναι διστακτικοί να προχωρήσουν προς την δημιουργία μια δικής τους, ιδιωτικής σύνταξης, η οποία σαφώς και προσφέρει στον κάτοχό της οικονομική στήριξη και, ταυτόχρονα, με την δημόσια σύνταξη, ανεβάζει σε καλύτερο επίπεδο το μηνιαίο εισόδημα του συνταξιούχου.
Πάντως, η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει σειρά προγραμμάτων αποταμιευτικών, που καθένας μπορεί να αποκτήσει και, βάζοντας χρήματα σε αυτά, δημιουργεί μέσα στα χρόνια ένα χρηματικό απόθεμα, που το λαμβάνει είτε εφάπαξ, είτε ως μηνιαία σύνταξή. Από τους ασφαλιστές, έχει διαπιστωθεί ότι ο κυρίαρχος λόγος της μη απόκτησης ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι ο οικονομικός παράγοντας. Δηλαδή, το ετήσιο κόστος συντήρησης -για δεκαετίες- ενός τέτοιου προγράμματος.
