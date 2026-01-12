Γιατί οι Έλληνες διστάζουν να επενδύσουν στην ιδιωτική σύνταξη

Η ιδιωτική σύνταξη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια μακροχρόνια επένδυση, που απαιτεί σωστό σχεδιασμό, χρόνο και συνέπεια. Κι όμως, για πολλούς παραμένει μια «μακρινή» σκέψη - Τι πρέπει να γνωρίζετε