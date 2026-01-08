5 ορόσημα του 2025 που αλλάζουν το νόημα της θεραπείας – Η Ιατρική στο κατώφλι της Ψηφιακής Βιολογίας

Ανίατες νόσοι μετατρέπονται σε διαχειρίσιμες καταστάσεις και η στατιστική δίνει τη θέση της στην εξατομικευμένη ελπίδα, εξηγεί ο κ. Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος, PhD, Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και Προϊστάμενος του Τμήματος Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών