5 ορόσημα του 2025 που αλλάζουν το νόημα της θεραπείας – Η Ιατρική στο κατώφλι της Ψηφιακής Βιολογίας
Ανίατες νόσοι μετατρέπονται σε διαχειρίσιμες καταστάσεις και η στατιστική δίνει τη θέση της στην εξατομικευμένη ελπίδα, εξηγεί ο κ. Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος, PhD, Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και Προϊστάμενος του Τμήματος Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αν το 2023 καταγράφηκε ως η χρονιά της εκρηκτικής εμφάνισης της τεχνητής νοημοσύνης, και το 2024 ως η περίοδος της παγκόσμιας προσαρμογής σε αυτήν, το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως το έτος που η ιατρική πέρασε οριστικά το κατώφλι της ψηφιακής βιολογίας. Δεν μιλάμε πια για ένα μακρινό όραμα των επιστημόνων, αλλά για μια κλινική πραγματικότητα που αλλάζει το νόημα της «θεραπείας».
Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι θεραπείες δεν αναζητούνται απλά μέσα από κύκλους δοκιμής και σφάλματος, αλλά σχεδιάζονται με την ταχύτητα και την ακρίβεια ενός λογισμικού. Ανίατες νόσοι μετατρέπονται σε διαχειρίσιμες καταστάσεις και η ψυχρή στατιστική των πιθανοτήτων επιβίωσης δίνει τη θέση της στην εξατομικευμένη ελπίδα.
