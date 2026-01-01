«Εδώ δεν μπορώ να ζήσω»: 120 επιστολές για το διαχρονικό brain drain από τον Γεώργιο Παπανικολάου εφευρέτη του τεστ Παπ
«Εδώ δεν μπορώ να ζήσω»: 120 επιστολές για το διαχρονικό brain drain από τον Γεώργιο Παπανικολάου εφευρέτη του τεστ Παπ
«Εγνώρισα εκ του πλησίον όλους τους επιστήμονας και είδα ότι κανείς δεν στέκεται εις το ύψος ενός αληθινού σοφού, διά τον οποίον η επιστήμη δεν είναι βιοποριστικόν επάγγελμα, αλλά ανάγκη και σκοπός της ζωής» γράφει ο Γεώργιος Παπανικολάου - Το αρχείο παραδόθηκε στο Ίδρυμα Κακογιάννης
«Διατήρησις υψηλοτέρων ιδανικών είναι δυστυχώς αδύνατος εις τον τόπον αυτόν και όλα τα επαγγέλματα έχουν μόνον έναν σκοπόν: το χρηματίζεσθαι. Εγνώρισα εκ του πλησίον όλους τους επιστήμονας και είδα ότι κανείς δεν στέκεται εις το ύψος ενός αληθινού σοφού, διά τον οποίον η επιστήμη δεν είναι βιοποριστικόν επάγγελμα, αλλά ανάγκη και σκοπός της ζωής. Εις αυτόν τον τόπον είδα ευθύς ότι μου είναι αδύνατον να ζήσω και δι’ αυτό απεφάσισα, καταπνίγων όλα τα αισθήματα της αγάπης και της νοσταλγίας, να ζητήσω καταφύγιον εις μίαν οιανδήποτε από τας χώρας εκείνας όπου όλαι αι εκφάνσεις της ζωής έχουν φθάσει εις υψηλοτέραν εξέλιξιν και όπου η επιστήμη απολαύει κάπως μεγαλυτέρας τιμάς».
Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση αλλά και μια διακήρυξη επιστημονικής συνείδησης και ηθικής εμπεριέχουν αυτές οι 108 λέξεις της επιστολής που στέλνει στις 4 Οκτωβρίου του 1910 στους γονείς του στην Κύμη ο νεαρός τότε γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου.
