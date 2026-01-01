«Εδώ δεν μπορώ να ζήσω»: 120 επιστολές για το διαχρονικό brain drain από τον Γεώργιο Παπανικολάου εφευρέτη του τεστ Παπ

«Εγνώρισα εκ του πλησίον όλους τους επιστήμονας και είδα ότι κανείς δεν στέκεται εις το ύψος ενός αληθινού σοφού, διά τον οποίον η επιστήμη δεν είναι βιοποριστικόν επάγγελμα, αλλά ανάγκη και σκοπός της ζωής» γράφει ο Γεώργιος Παπανικολάου - Το αρχείο παραδόθηκε στο Ίδρυμα Κακογιάννης