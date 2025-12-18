Μεταμοσχεύσεις: Από 4 στους 13 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε μια 5ετία – Μεγάλο στοίχημα η συνέχιση της ανοδικής πορείας

Τι άλλαξε στην Ελλάδα και αυξήθηκαν οι δότες τα τελευταία πέντε χρόνια – Ποια μέτρα έφεραν αποτέλεσμα και τι χρειάζεται για να συνεχιστεί η άνοδος