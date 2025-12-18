Μεταμοσχεύσεις: Από 4 στους 13 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε μια 5ετία – Μεγάλο στοίχημα η συνέχιση της ανοδικής πορείας
Μεταμοσχεύσεις: Από 4 στους 13 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε μια 5ετία – Μεγάλο στοίχημα η συνέχιση της ανοδικής πορείας
Τι άλλαξε στην Ελλάδα και αυξήθηκαν οι δότες τα τελευταία πέντε χρόνια – Ποια μέτρα έφεραν αποτέλεσμα και τι χρειάζεται για να συνεχιστεί η άνοδος
«Η ζωή κερδίζει έδαφος». Με αυτή τη φράση-πλαίσιο άνοιξε το 8ο Digital Transplant Masterclass, συνοψίζοντας την θετική εικόνα της πενταετίας 2020-2025 για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από τους περίπου 4 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού που μετρούσε η Ελλάδα το 2020, φέτος έχει ήδη φτάσει τους 13.
Ωστόσο, αποτελεί ακόμη «μεγάλο στοίχημα» το να συνεχιστεί η ανοδική πορεία και να μπορέσει η χώρα να αγγίξει τους 20 με 25 δότες ετησίως -ένας στόχος πέρα για πέρα ρεαλιστικός. Στη διάρκεια του webinar, οι ομιλητές δεν στάθηκαν μόνο στους αριθμούς, αλλά και στην «υποδομή» πίσω από αυτούς: ενημέρωση, εκπαίδευση, συντονισμός, επάρκεια ΜΕΘ/κέντρων, και θεσμική συνέχεια.
Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας
Ο κ. Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος Ωνάσειου Νοσοκομείου, ανέφερε πως «για χρόνια η χώρα κινούνταν χαμηλά στους ευρωπαϊκούς “χάρτες” της δωρεάς, με διακύμανση που δύσκολα επέτρεπε σταθερό σχεδιασμό». Όπως περιέγραψε, στη δεκαετία πριν το 2020 οι δείκτες «ανεβοκατέβαιναν» και η Ελλάδα επέστρεφε συχνά στα χαμηλά επίπεδα. Το σημείο καμπής είναι ότι «την τελευταία πενταετία έχουμε μια σταθερή αύξηση της δωρεάς», με τη χώρα να περνά από περίπου 85 δότες (2021) στους περίπου 130 δότες το 2025. Και στο βασικό διεθνές μέτρο σύγκρισης (αποβιώσαντες δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού), η πορεία αποτυπώθηκε με ακρίβεια: 4,4 (2020) – 5,1 (2021) – 6,6 (2022) – 8,4 (2023) – 10,8 (2024) – και «φέτος, λίγες μέρες πριν το τέλος του χρόνου, 13 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού».
