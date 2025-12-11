Πόσο καθαρός είναι ο αέρας σε αεροπλάνα και νοσοκομεία; Έρευνα απαντά
YGEIAMOU.GR
Αέρας Αεροπλάνο Μικρόβια Νοσοκομεία Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας σε αεροπλάνα και νοσοκομεία; Έρευνα απαντά

Έρευνα που ξεκίνησε στην πανδημία αποκαλύπτει τι πραγματικά αιωρείται σε δύο από τους πιο πολυσύχναστους κλειστούς χώρους: τις καμπίνες των αεροπλάνων και τους διαδρόμους των νοσοκομείων

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας σε αεροπλάνα και νοσοκομεία; Έρευνα απαντά
ygeiamou.gr team
Καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, σε έναν κλειστό χώρο, ταξιδεύοντας σε ύψος περίπου 35.000 ποδιών (10.500 μέτρων), είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε: τι αέρα αναπνέουμε; Είναι γεμάτος μικρόβια; Κυκλοφορούν παθογόνοι οργανισμοί γύρω μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε; Και τι συμβαίνει στους χώρους των νοσοκομείων, όπου η λέξη «μόλυνση» προκαλεί ενστικτωδώς ανησυχία;

Μία νέα μελέτη έρχεται να ρίξει «φως» σε έναν αόρατο κόσμο που μας περιβάλλει συνεχώς — στον αέρα και στους μικροοργανισμούς που μεταφέρει.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης