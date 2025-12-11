Πόσο καθαρός είναι ο αέρας σε αεροπλάνα και νοσοκομεία; Έρευνα απαντά
Έρευνα που ξεκίνησε στην πανδημία αποκαλύπτει τι πραγματικά αιωρείται σε δύο από τους πιο πολυσύχναστους κλειστούς χώρους: τις καμπίνες των αεροπλάνων και τους διαδρόμους των νοσοκομείων
Καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, σε έναν κλειστό χώρο, ταξιδεύοντας σε ύψος περίπου 35.000 ποδιών (10.500 μέτρων), είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε: τι αέρα αναπνέουμε; Είναι γεμάτος μικρόβια; Κυκλοφορούν παθογόνοι οργανισμοί γύρω μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε; Και τι συμβαίνει στους χώρους των νοσοκομείων, όπου η λέξη «μόλυνση» προκαλεί ενστικτωδώς ανησυχία;
Μία νέα μελέτη έρχεται να ρίξει «φως» σε έναν αόρατο κόσμο που μας περιβάλλει συνεχώς — στον αέρα και στους μικροοργανισμούς που μεταφέρει.
