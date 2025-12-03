Αυτή η εξέταση στη διάρκεια της κύησης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αυτισμού
Εντυπωσιακά τα ευρήματα νέας επιστημονικής μελέτης για την προγεννητική φροντίδα

Η απλή εξέταση λειτουργίας του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μείωση του κινδύνου αυτισμού στο παιδί, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Οι θυρεοειδικές ορμόνες της μητέρας παίζουν κρίσιμο ρόλο στη νευροανάπτυξη του εμβρύου. Όταν κατά την κύηση εμφανίζονται διαταραχές στα επίπεδά τους, παλαιότερες έρευνες έχουν συσχετίσει αυτή την ανισορροπία με άτυπη ανάπτυξη του εγκεφάλου και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών του φάσματος του αυτισμού (ASD). Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη νευροαναπτυξιακή κατάσταση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο επικοινωνεί, αλληλεπιδρά κοινωνικά και αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

