Ποια είναι η νόσος πρόκληση του 21ου αιώνα – Μία γιατρός εξηγεί
Ποια είναι η νόσος πρόκληση του 21ου αιώνα – Μία γιατρός εξηγεί
Με δεδομένο ότι πρόκειται για μια σύνθετη νόσο, όπου βιολογικοί, γενετικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνισή της, η διαχείρισή της απαιτεί μακροχρόνια προσέγγιση και συστηματική παρακολούθηση
Sponsored Content
Γράφει η κυρία Μαρία Αθ. Ζαφείρη MD, MSc, PhDc, BCMAS, Παθολόγος με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Γηριατρική, Medical Affairs Manager, Novo Nordisk
Η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα εμφάνισης ή προσωπικών επιλογών. Συνιστά μια χρόνια, πολύπλοκη νόσο, που απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα. Συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Η παχυσαρκία δεν αντιμετωπίζεται με γρήγορες λύσεις, ενώ απαιτεί μακροχρόνια φροντίδα, συνεχή υποστήριξη και ουσιαστική κατανόηση.
Ορίζεται ως υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα, με αρνητικές συνέπειες για πολλά όργανα και λειτουργίες. Για τη διάγνωση χρησιμοποιούμε συνήθως το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), με τιμή ≥30 kg/m². Η παχυσαρκία ταξινομείται σε τρία στάδια βαρύτητας: Στάδιο Ι (ΔΜΣ 30–34,9 kg/m²), στάδιο ΙΙ (ΔΜΣ 35–39,9 kg/m²) και στάδιο ΙΙΙ (ΔΜΣ ≥40 kg/m²). Η ταξινόμηση βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του κινδύνου και στη διαμόρφωση κατάλληλων θεραπευτικών στρατηγικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γράφει η κυρία Μαρία Αθ. Ζαφείρη MD, MSc, PhDc, BCMAS, Παθολόγος με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Γηριατρική, Medical Affairs Manager, Novo Nordisk
Η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα εμφάνισης ή προσωπικών επιλογών. Συνιστά μια χρόνια, πολύπλοκη νόσο, που απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα. Συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Η παχυσαρκία δεν αντιμετωπίζεται με γρήγορες λύσεις, ενώ απαιτεί μακροχρόνια φροντίδα, συνεχή υποστήριξη και ουσιαστική κατανόηση.
Ορίζεται ως υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα, με αρνητικές συνέπειες για πολλά όργανα και λειτουργίες. Για τη διάγνωση χρησιμοποιούμε συνήθως το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), με τιμή ≥30 kg/m². Η παχυσαρκία ταξινομείται σε τρία στάδια βαρύτητας: Στάδιο Ι (ΔΜΣ 30–34,9 kg/m²), στάδιο ΙΙ (ΔΜΣ 35–39,9 kg/m²) και στάδιο ΙΙΙ (ΔΜΣ ≥40 kg/m²). Η ταξινόμηση βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του κινδύνου και στη διαμόρφωση κατάλληλων θεραπευτικών στρατηγικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα