Νέες συστάσεις από τον ΠΟΥ για την διαχείριση της υπογονιμότητας
Ο ΠΟΥ δίνει επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας που επηρεάζει 1 στους 6 ανθρώπους παγκοσμίως
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έδωσε για πρώτη φορά συστάσεις για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της αντιμετώπισης της υπογονιμότητας, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
«Ένας άνθρωπος στους έξι παγκοσμίως θα αντιμετωπίσει υπογονιμότητα στη διάρκεια της ζωής του. Το πρόβλημα επηρεάζει άτομα και ζευγάρια σε όλες τις περιοχές και ανεξαρτήτως επιπέδου εισοδημάτων και παρά ταύτα η πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή θεραπεία παραμένει εξαιρετικά άνιση», δήλωσε στους δημοσιογράφους η δρ Πασκάλ Αλοτέι διευθύντρια του τμήματος Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας στον ΠΟΥ.
