Πεπτικό σύστημα πάντα δυνατό και σε φόρμα

Το έντερο είναι το «κέντρο ελέγχου» της υγείας μας, γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε σωστά και πάντα με τους κατάλληλους συμμάχους - Εάν μάλιστα προκύψει ανάγκη είναι σημαντικο να έχουμε και το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα μας στηρίξει στα δύσκολα

«Είμαστε ό,τι τρώμε», συνηθίζουμε να λέμε. Κάποτε, ήταν απλά μια έκφραση. Η επιστήμη, όμως, έχει αποδείξει ότι πρόκειται για μια φράση που «κρύβει» μια μεγάλη αλήθεια: Ό,τι επιλέγουμε να καταναλώσουμε έχει επίπτωση στην υγεία και τον οργανισμό μας. Ειδικά, μάλιστα, καθώς καταλήγει στον «δεύτερο εγκέφαλο» του σώματός μας: Το έντερο.

Μήπως, λοιπόν, τελικά είμαστε «ό,τι απορροφά και ρυθμίζει το έντερό μας»;

Ο λόγος που οι επιστήμονες αποκαλούν πλέον το έντερο «δεύτερο εγκέφαλο» είναι γιατί πρόκειται για ένα πολυσύνθετο σύστημα μέσα στο σώμα μας, που ρυθμίζει πολύ περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε – από την πέψη και το ανοσοποιητικό, μέχρι τη διάθεση και τη συνολική μας ανθεκτικότητα. Αποτελεί, λοιπόν, ένα πραγματικό κέντρο ελέγχου της υγείας. Πίσω από κάθε στιγμή ευεξίας, ενέργειας και καλής διάθεσης, υπάρχει ένας αθέατος ήρωας: Το έντερο.

