Από τα λιγνιτωρυχεία της Εύβοιας στη βιώσιμη ανάπτυξη – Πρόγραμμα ARISTEiA
Στην Εύβοια, φοιτητές και επιστήμονες από περισσότερες από 20 χώρες συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του ISEC-4, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την αποκατάσταση της περιοχής των πρώην λιγνιτωρυχείων στο Αλιβέρι
Το 4ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση (Interdisciplinary School for Environmental Crisis – ISEC-4 – 20-25 Μαρτίου) αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά έναν δυναμικό χώρο συνάντησης επιστημόνων και φοιτητών από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, με στόχο την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Από το 2022 και κάθε χρόνο, το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Εύβοια, υπό την οργάνωση του Ινστιτούτου ARISTEiA των ΗΠΑ, και συγκέντρωσε συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν σε φοιτητές από όλο τον κόσμο χάρη σε γενναιόδωρες χορηγίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, της εταιρείας Hellenic Cables και της οικογένειας του ομογενή Σταύρου Βουγιουκλάκη.
Ανάμεσά στους περίπου 30 συμμετέχοντες φοιτητές, μια διεθνής ομάδα φοιτητών αποτελούμενη από την Paula Catalina Ortiz Blanco (Polytechnique Montréal, Καναδάς), τη Mya Carter (Georgetown University, ΗΠΑ), την Ariana Zhao (Georgetown University, ΗΠΑ), τον Abdullah Nayeem (Université Laval, Καναδάς) και τον Keith Sirengo (Atlantic Technological University, Ιρλανδία), συνεργάστηκε για την ανάπτυξη προτάσεων αποκατάστασης της περιοχής των πρώην λιγνιτωρυχείων στο Αλιβέρι. Η εργασία τους έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από τους αξιολογητές.
