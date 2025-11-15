Διαβήτης: Μια συνολική προσέγγιση στη ρύθμιση του σακχάρου – Ο ρόλος των φαρμάκων GLP-1
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, οι ειδικοί του Διαιτολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ υπογραμμίζουν τη σημασία μιας ολιστικής αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη και αναλύουν τα σημεία - κλειδιά για την αποτελεσματική διαχείρισή του
*Γράφουν η Πολυξένη Μυλωνάκη Κουτκιά, Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος και Διευθύντρια του Διαιτολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ και ο Κωνσταντίνος Πέτσης, Διαιτολόγος Διατροφολόγος και Συνεργάτης του Διαιτολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ
Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη μάς υπενθυμίζει ότι ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Στην Ελλάδα, πρόσφατες ελληνικές μελέτες που βασίζονται σε μετρήσεις γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) ανεβάζουν τη συνολική επίπτωση του διαβήτη στο 12% του πληθυσμού. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, η αναπροσαρμοσμένη επικράτηση του διαβήτη στους ενήλικες (20–79 ετών) εκτιμάται στο 9,2%.
Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση, όχι μόνο φαρμακευτική, αλλά και διατροφική, σωματική και εκπαιδευτική.
