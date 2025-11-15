Διαβήτης: Μια συνολική προσέγγιση στη ρύθμιση του σακχάρου – Ο ρόλος των φαρμάκων GLP-1

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, οι ειδικοί του Διαιτολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ υπογραμμίζουν τη σημασία μιας ολιστικής αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη και αναλύουν τα σημεία - κλειδιά για την αποτελεσματική διαχείρισή του