Challenges: Γιατί ακόμη και 20χρονοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους
Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η είδηση ότι ένας 22χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από την προσπάθειά του να ολοκληρώσει ένα challenge με μπέργκερ - Η δρ. Λίζα Βάρβογλη εξηγεί τα αίτια πίσω από αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος, μετά από ένα επικίνδυνο challenge που επιχείρησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, που είναι διασωληνωμένος, θέλησε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο της πρόκλησης. Λίγο μετά κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.
Το νέο αυτό περιστατικό προστίθεται στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα νέων που καταλήγουν στα νοσοκομεία, μετά από την προσπάθειά τους να εκτελέσουν επικίνδυνα challenges, που συνήθως γίνονται δημοφιλή στις ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως, βέβαια, τα περιστατικά αφορούν σε παιδιά και εφήβους, με τη νέα περίπτωση να εντείνει τον προβληματισμό και να εγείρει απορίες: Γιατί ένας 20χρονος βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του;
Η ψυχολόγος, δρ. Λίζα Βάρβογλη, εξηγεί τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές και εξηγεί στους γονείς τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προφυλαχθούν από τον κίνδυνο. Όπως εξηγεί «οι προκλήσεις στα social media προσελκύουν παιδιά και εφήβους απ’ όλο τον κόσμο. Από αθώες χορογραφίες μέχρι επικίνδυνες ακροβασίες, αυτές οι προκλήσεις γίνονται συχνά viral, με τα παιδιά να συμμετέχουν με ενθουσιασμό».
