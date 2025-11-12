Challenges: Γιατί ακόμη και 20χρονοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους

Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η είδηση ότι ένας 22χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από την προσπάθειά του να ολοκληρώσει ένα challenge με μπέργκερ - Η δρ. Λίζα Βάρβογλη εξηγεί τα αίτια πίσω από αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές