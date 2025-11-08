Ο νο.1 διατροφικός «σύμμαχος» στη διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου

Νέα βρετανική μελέτη ρίχνει φως σε μια απλή, φυσική και προσιτή διατροφική παρέμβαση που φαίνεται να μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου