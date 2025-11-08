Ο νο.1 διατροφικός «σύμμαχος» στη διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Νέα βρετανική μελέτη ρίχνει φως σε μια απλή, φυσική και προσιτή διατροφική παρέμβαση που φαίνεται να μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Μία από τις πιο συχνές γαστρεντερικές διαταραχές που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως -εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 4 στους 100 ενήλικες -είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Η πάθηση εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ενώ η ακριβής αιτιολογία της παραμένει ασαφής, καθιστώντας τη διαχείρισή της ιδιαίτερα απαιτητική.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημονική κοινότητα αναζητά απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανακούφισης των ασθενών. Μία νέα μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ και του NHS Trust στη Μεγάλη Βρετανία, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine, προτείνει μια προσιτή και φυσική προσέγγιση: την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηρούς καρπούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο αποδείχθηκε πιο αποδοτικό από τις τρέχουσες οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
