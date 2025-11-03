Πότε συνιστάται PSA για τον καρκίνο του προστάτη – Οι ειδικοί εξηγούν

Μετά από 23 χρόνια παρακολούθησης, η έρευνα δείχνει ότι ο έλεγχος PSA μειώνει τη θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη, αλλά τα οφέλη πρέπει να ζυγίζονται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο υπερδιάγνωσης και περιττών θεραπειών, επισημαίνουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ