Πώς αλλάζει η ακρίβεια τη διατροφή των Ελλήνων – Μια ειδικός εξηγεί
Η αύξηση των τιμών των τροφίμων πιέζει καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά με έξυπνες διατροφικές επιλογές η ποιότητα στο πιάτο μπορεί να διατηρηθεί - Μια ειδικός εξηγεί τον τρόπο
Η οικονομική πίεση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων δεν είναι απλώς ένα θέμα των οικονομολόγων ή των προϋπολογισμών, γίνεται καθημερινή πρόκληση για τη διατροφική μας συνήθεια, την ποιότητα της διατροφής και, τελικά, την υγεία. Η δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, μοριακή βιολόγος και Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, αναλύει πώς οι εξελίξεις της αγοράς και οι αλλαγές στο οικογενειακό εισόδημα επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά των Ελλήνων και τι μπορούν να κάνουν τα νοικοκυριά για να κρατήσουν σταθερή τη διατροφή τους.
Η τελευταία περίοδος χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των τιμών των βασικών ειδών διατροφής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές χονδρικής εισαγόμενων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,2 % τον Αύγουστο 2025, προϊδεάζοντας για νέες ανατιμήσεις στη λιανική. Σε ετήσια βάση, τα είδη διατροφής εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντική αύξηση τιμών: Για τον Σεπτέμβριο του 2025, η άνοδος σε πολλές υποκατηγορίες παραμένει διψήφια, η σοκολάτα σημείωσε +22,2 %, ο καφές +19,8 %, το κρέας +8,4 %. Άλλες μελέτες δείχνουν πως από το 2020 έως το 2024 οι τιμές των ειδών διατροφής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 29,3 % ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή κατά 17,7 %.
