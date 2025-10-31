Αυτισμός: Γιατί κάποια άτομα στο φάσμα δεν μπορούν να μιλήσουν – Με ποιο τρόπο επικοινωνούν
Αυτισμός: Γιατί κάποια άτομα στο φάσμα δεν μπορούν να μιλήσουν – Με ποιο τρόπο επικοινωνούν
Ακόμα κι αν η γλώσσα στέκεται εμπόδιο, υπάρχουν τρόποι τα άτομα στο φάσμα να επικοινωνήσουν - Μια καθηγήτρια εξηγεί
Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα, τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τις επιθυμίες τους μέσω της γλώσσας. Ο όρος «μη λεκτικός» (non-verbal) είναι ένας τρόπος να χαρακτηριστούν, χωρίς όμως να είναι ακριβής. Αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επαρκώς εξακολουθούν να παράγουν ήχους που τα κοντινά τους πρόσωπα μπορούν να ερμηνεύσουν. Άλλοι χρησιμοποιούν έναν μικρό αριθμό λέξεων ή φράσεων.
Εκτός αυτού, υπάρχει και ο όρος «εκλεκτική αφωνία» (selective mutism), η αδυναμία δηλαδή ομιλίας σε ορισμένες καταστάσεις, χωρίς να την περιορίζεται όμως στη νευροδιαφορετικότητα. Ωστόσο, η λέξη «εκλεκτική» μπορεί να είναι παραπλανητική. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επιλέγει να μη μιλήσει. Για πολλά αυτιστικά άτομα, η ομιλία μπορεί να είναι αδύνατη, εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και εξαντλητική. Η λεγόμενη «εκλεκτική αφωνία» επίσης δεν περιορίζεται μόνο στην παιδική ηλικία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εκτός αυτού, υπάρχει και ο όρος «εκλεκτική αφωνία» (selective mutism), η αδυναμία δηλαδή ομιλίας σε ορισμένες καταστάσεις, χωρίς να την περιορίζεται όμως στη νευροδιαφορετικότητα. Ωστόσο, η λέξη «εκλεκτική» μπορεί να είναι παραπλανητική. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επιλέγει να μη μιλήσει. Για πολλά αυτιστικά άτομα, η ομιλία μπορεί να είναι αδύνατη, εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και εξαντλητική. Η λεγόμενη «εκλεκτική αφωνία» επίσης δεν περιορίζεται μόνο στην παιδική ηλικία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα