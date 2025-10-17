Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο
YGEIAMOU.GR
Έντερο Μικροβίωμα εντέρου Πρωινό

Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο

Ένας γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει 8 πρωινές συνήθειες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου

Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν θέλουμε να φροντίσουμε την υγεία μας, θέλουμε την εμπεριστατωμένη γνώμη ενός ειδικού. Ένας γιατρός του Χάρβαρντ αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Instagram 8 πράγματα που κάνει κάθε πρωί για να φροντίσει την υγεία του εντέρου.

Ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μοιράζεται τακτικά συμβουλές με τους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους του στην πλατφόρμα. Στην ανάρτηση αποκάλυψε πράγματα που κάνει και που συνιστά να κάνουμε όλοι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης