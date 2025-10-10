Καρκίνος ενδομητρίου: Η συνδυαστική θεραπεία που βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης
Νέα διεθνής μελέτη αποδεικνύει ότι μια συνδυαστική επικουρική θεραπεία προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση σε γυναίκες με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου
Ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος στις ανεπτυγμένες χώρες. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και στις περισσότερες περιπτώσεις εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που επιτρέπει υψηλά ποσοστά ίασης.
Ωστόσο, για ορισμένες γυναίκες με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου –όπως διήθηση του μυομητρίου, υψηλού βαθμού κακοήθειας ιστολογικός τύπος ή διήθηση λεμφαδένων– υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής, καθιστώντας απαραίτητη τη συμπληρωματική (επικουρική) θεραπεία μετά τη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας.
