Καρκίνος ενδομητρίου: Η συνδυαστική θεραπεία που βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης
YGEIAMOU.GR
Ακτινοθεραπεία Καρκίνος Καρκίνος ενδομητρίου Χημειοθεραπεία

Καρκίνος ενδομητρίου: Η συνδυαστική θεραπεία που βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης

Νέα διεθνής μελέτη αποδεικνύει ότι μια συνδυαστική επικουρική θεραπεία προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση σε γυναίκες με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου

Καρκίνος ενδομητρίου: Η συνδυαστική θεραπεία που βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης
ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος στις ανεπτυγμένες χώρες. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και στις περισσότερες περιπτώσεις εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που επιτρέπει υψηλά ποσοστά ίασης.

Ωστόσο, για ορισμένες γυναίκες με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου –όπως διήθηση του μυομητρίου, υψηλού βαθμού κακοήθειας ιστολογικός τύπος ή διήθηση λεμφαδένων– υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής, καθιστώντας απαραίτητη τη συμπληρωματική (επικουρική) θεραπεία μετά τη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης