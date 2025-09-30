Πρωτοφανές επίτευγμα στο Λαϊκό: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα

Μία μοναδική δραστηριότητα για τα ελληνικά ιατρικά δεδομένα πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», όπως ανέδειξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.Σύμφωνα με την ανάρτηση, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η χειρουργική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σωτηρόπουλου, σε συνεργασία με την αναισθησιολογική ομάδα υπό τη διεύθυνση της Αικατερίνης Λαμπαδαρίου, πραγματοποίησε τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος.Διαβάστε περισσότερα στο