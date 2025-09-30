Πρωτοφανές επίτευγμα στο Λαϊκό: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα
Πρωτοφανές επίτευγμα στο Λαϊκό: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα
Το Γ.Ν.Α. Λαϊκό σημείωσε ιστορικό επίτευγμα με τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος, σε μια σπάνια επίδοση για την Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη
Μία μοναδική δραστηριότητα για τα ελληνικά ιατρικά δεδομένα πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», όπως ανέδειξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η χειρουργική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σωτηρόπουλου, σε συνεργασία με την αναισθησιολογική ομάδα υπό τη διεύθυνση της Αικατερίνης Λαμπαδαρίου, πραγματοποίησε τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος.
