Επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή ενός δεσμευτικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις σπάνιες νόσους

Την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις και τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία επισημαίνει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας