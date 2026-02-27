Επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή ενός δεσμευτικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις σπάνιες νόσους
Επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή ενός δεσμευτικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις σπάνιες νόσους
Την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις και τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία επισημαίνει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
*Γράφει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ως τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των ασθενών έχει θέσει ως σταθερή προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στη φαρμακευτική καινοτομία. Οι σπάνιες παθήσεις αποτελούν ένα πεδίο όπου οι ανισότητες αυτές εκδηλώνονται με ιδιαίτερη ένταση.
Οι σπάνιες παθήσεις ορίζονται διεθνώς ως νοσήματα με χαμηλό επιπολασμό στον γενικό πληθυσμό, τα οποία είναι χρόνια, εξελισσόμενα και πολύπλοκα, επηρεάζοντας πολλαπλές πτυχές της υγείας και της καθημερινότητας των ασθενών. Παρά τον χαρακτηρισμό τους ως «σπάνιες», αφορούν συνολικά έναν σημαντικό αριθμό πολιτών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με κοινές προκλήσεις: Καθυστερήσεις στη διάγνωση, περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, δυσκολίες πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα και αυξημένη οικονομική επιβάρυνση.
