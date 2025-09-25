Καλά νέα για τις αμοιβές γιατρών συμβεβλημένων με ΕΟΠΥΥ – Τι αλλάζει
Μετά από 13 χρόνια οι αμοιβές των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αυξάνονται και ο Οργανισμός θα τους αποζημιώνει με μεγαλύτερα ποσά

Αποφασισμένη να προχωρήσει σε αύξηση της αμοιβής για ιατρική επίσκεψη σε ιδιώτες γιατρούς, συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόσο με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ) όσο και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) δεσμεύτηκε ότι θα αυξηθεί η αμοιβή των γιατρών (από τον ΕΟΠΥΥ) που διαμορφώνεται στα 10 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας επεσήμανε ότι η αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, αποτελεί πάγιο αίτημα του ΙΣΑ καθώς είναι καθοριστικό για την επιβίωση του ιατρικού κόσμου και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

