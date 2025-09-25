Καλά νέα για τις αμοιβές γιατρών συμβεβλημένων με ΕΟΠΥΥ – Τι αλλάζει



Αποφασισμένη να προχωρήσει σε αύξηση της αμοιβής για ιατρική επίσκεψη σε ιδιώτες γιατρούς, συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόσο με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ) όσο και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) δεσμεύτηκε ότι θα αυξηθεί η αμοιβή των γιατρών (από τον ΕΟΠΥΥ) που διαμορφώνεται στα 10 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας επεσήμανε ότι η αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, αποτελεί πάγιο αίτημα του ΙΣΑ καθώς είναι καθοριστικό για την επιβίωση του ιατρικού κόσμου και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr