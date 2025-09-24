ΕΣΥ: Τέλος στη γραμμή «1535» – Οι 3 νέοι τρόποι για ραντεβού σε νοσοκομείο
ΕΣΥ: Τέλος στη γραμμή «1535» – Οι 3 νέοι τρόποι για ραντεβού σε νοσοκομείο

Η νέα διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού στα νοσοκομεία αναμένεται να αυξήσει τα διαθέσιμα ραντεβού από 3 σε 7 εκατομμύρια ετησίως και να μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

Μια νέα εποχή στον προγραμματισμό ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία άνοιξε με την ένταξη του ΚΑΤ στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού που περιλαμβάνει την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την Υγεία «1566» και το Myhealthapp.

«Πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που ανέβασε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ! Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους!», έγραψε προχθές ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο «Χ», ανακοινώνοντας την έναρξη προγραμματισμού ψηφιακών ραντεβού και για τα δημόσια νοσοκομεία.

