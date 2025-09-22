Ποια χώρα της Ευρώπης έχει τους περισσότερους οδοντιάτρους; Θα εκπλαγείτε!

Η επάρκεια και η ισορροπημένη κατανομή των επαγγελματιών υγείας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων περίθαλψης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι αριθμοί των οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και φυσικοθεραπευτών παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αναδεικνύοντας τόσο πλεονεκτήματα όσο και κενά. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τους οδοντιάτρους, αλλά εμφανίζει διαφορετική εικόνα σε άλλες ειδικότητες.Οδοντίατροι: Υψηλές αναλογίες σε Ελλάδα και ΚύπροΤο 2023, η Ελλάδα κατέγραψε 134 οδοντιάτρους ανά 100.000 κατοίκους (13.916), ποσοστό που τη φέρνει στην κορυφή της ΕΕ μαζί με την Κύπρο (132), την Πορτογαλία (121) και τη Βουλγαρία (119). Στις περισσότερες χώρες, οι αναλογίες κινούνται μεταξύ 50 και 100, με την Ιρλανδία να καταγράφει τη χαμηλότερη (46).Διαβάστε περισσότερα στο