Το (μεγάλο) βάρος δεν είναι ο κυριότερος εχθρός υγείας – Θα εκπλαγείτε με την μεγαλύτερη απειλή

Ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία το να είναι κανείς πολύ αδύνατος μπορεί να είναι πιο επιβλαβές για την υγεία του από το να είναι υπέρβαρος. Οι ερευνητές προσθέτουν ότι είναι επιπλέον πιθανό να είναι κανείς «παχύς, αλλά σε καλή φυσική κατάσταση», ανάλογα με τον τρόπο κατανομής του σωματικού λίπους και την καλή λειτουργία του μεταβολισμού του.

Η μελέτη



Η έρευνα, που διεξήχθη στη Δανία και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Βιέννη, παρακολούθησε 85.761 άτομα για 5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 8% των συμμετεχόντων (7.555 άτομα) κατέληξε. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 66,4 έτη, ενώ περίπου 4 στους 5 ήταν γυναίκες.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr