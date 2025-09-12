Eurobasket 2025: Θα παρακολουθήσετε την εθνική μας ομάδα; Δείτε τι κερδίζει η υγεία σας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τους φιλάθλους να «ζεσταίνουν» τις θέσεις τους μπροστά από τις οθόνες, για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ να διεκδικήσει έναν τίτλο στη φετινή διοργάνωση. Η μεγάλη αναμέτρηση ξεκινά στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής και η νικήτρια θα συναντήσει την Γερμανία -που προκρίθηκε από τον πρώτο ημιτελικό με την Φινλανδία- στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Και μπορεί οι φίλαθλοι να μην τρέξουν στο παρκέ, έρευνες δείχνουν ότι, απλά και μόνο αγαπώντας και υποστηρίζοντας κανείς ενεργά την ομάδα του, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη υγείας. Είτε, λοιπόν, παρακολουθείτε από τις κερκίδες, είτε από το σαλόνι του σπιτιού σας, η αγάπη για την ομάδα σας μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο την ψυχική, όσο και τη σωματική σας ευεξία:



