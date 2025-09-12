Eurobasket 2025: Θα παρακολουθήσετε την εθνική μας ομάδα; Δείτε τι κερδίζει η υγεία σας
Eurobasket 2025: Θα παρακολουθήσετε την εθνική μας ομάδα; Δείτε τι κερδίζει η υγεία σας
Γερή καρδιά, δυνατό εγκέφαλο και καλή διάθεση θα εξασφαλίσουν όσοι σήμερα φωνάξουν δυνατά για την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τους φιλάθλους να «ζεσταίνουν» τις θέσεις τους μπροστά από τις οθόνες, για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ να διεκδικήσει έναν τίτλο στη φετινή διοργάνωση. Η μεγάλη αναμέτρηση ξεκινά στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής και η νικήτρια θα συναντήσει την Γερμανία -που προκρίθηκε από τον πρώτο ημιτελικό με την Φινλανδία- στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
Και μπορεί οι φίλαθλοι να μην τρέξουν στο παρκέ, έρευνες δείχνουν ότι, απλά και μόνο αγαπώντας και υποστηρίζοντας κανείς ενεργά την ομάδα του, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη υγείας. Είτε, λοιπόν, παρακολουθείτε από τις κερκίδες, είτε από το σαλόνι του σπιτιού σας, η αγάπη για την ομάδα σας μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο την ψυχική, όσο και τη σωματική σας ευεξία:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα