Υγιής γήρανση: Πόσο καλά «στέκονται» οι 65χρονοι Ευρωπαίοι – Τι ισχύει για τους Έλληνες
Υγιής γήρανση: Πόσο καλά «στέκονται» οι 65χρονοι Ευρωπαίοι – Τι ισχύει για τους Έλληνες

Νεότερα στοιχεία αναδεικνύουν τις χώρες που οι πολίτες τους διαβιούν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα

Μαρία Κοτοπούλη
Όσο το προσδόκιμο της ζωής αυξάνεται, ένα είναι το ερώτημα που παραμένει: πόσα από αυτά τα χρόνια θα είναι ποιοτικά;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη Eurostat για το 2023 που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι οι πολίτες ζουν αρκετά σημαντικό αριθμό χρόνων χωρίς σοβαρούς περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά με σημαντικές διαφορές ανά φύλο και χώρα.

