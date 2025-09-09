Αόρατοι κίνδυνοι για το έμβρυο: Τι προκαλούν τα μικροπλαστικά στον πλακούντα
Διαβήτης Εγκυμοσύνη Έμβρυο Μικροπλαστικά

Αόρατοι κίνδυνοι για το έμβρυο: Τι προκαλούν τα μικροπλαστικά στον πλακούντα

Η έκθεση σε μικροπλαστικά κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρύου, αλλά οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τους μηχανισμούς και τους κινδύνους

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο πλακούντας αποτελεί τον «ζωτικό κρίκο» μεταξύ μητέρας και εμβρύου, παρέχοντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, απομακρύνοντας τα απόβλητα και λειτουργώντας ως μερικό φίλτρο για επιβλαβείς ουσίες. Ωστόσο, δεν είναι αδιαπέραστος. Νέες έρευνες δείχνουν ότι μικροπλαστικά και νανοπλαστικά μπορεί να διασχίζουν τον πλακούντα, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την υγεία του εμβρύου.

Τα μικροπλαστικά είναι σωματίδια μικρότερα από πέντε χιλιοστά, που προκύπτουν από τη διάσπαση καθημερινών αντικειμένων, όπως σακούλες, μπουκάλια, καλαμάκια, δοχεία φαγητού και συσκευασίες. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι τη δημιουργία νανοπλαστικών, σωματιδίων μικρότερων από 100 νανόμετρα, με μέγεθος συγκρίσιμο με μόρια.

