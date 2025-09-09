Τι κάνω όταν το παιδί μου δεν θέλει να επιστρέψει στο σχολείο; Οι ειδικοί απαντούν
Άγχος Ένωση Μαζί για το Παιδί Μαθητές Σχολείο

Έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά εκδηλώνουν ανησυχίες για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την επιστροφή στο σχολείο κι αυτό εκφράζεται με διάφορες σωματικές ενοχλήσεις χωρίς βιολογική αιτία - Οι ειδικοί του Μαζί για το Παιδί δίνουν συμβουλές στους γονείς που ανησυχούν

ygeiamou.gr team
Μήνας μετάβασης ο Σεπτέμβριος για όλους μετά το θερινό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και την επιστροφή στην καθημερινότητα της εργασίας (για τους μεγάλους) και του σχολείου (για τους μικρούς). Οι μαθητές βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς μέλημα γονέων και δασκάλων είναι να έχουν ομαλή και ήρεμη επιστροφή στις σχολικές αίθουσες και αυλές.

Η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί συνέταξε έναν οδηγό για να βοηθήσει γονείς και φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά στη μετάβασή τους στην επόμενη σχολική τάξη ή/και εκπαιδευτική βαθμίδα.

ygeiamou.gr team
