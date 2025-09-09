Το 95% των αυτοκτονιών στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει προληφθεί – Συγκλονίζουν τα στοιχεία
«Αλλάζοντας το Αφήγημα» είναι το σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας - Η πραγματικότητα στη χώρα μας μέσα από σοκαριστικά στοιχεία
Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας μάς καλεί να ενώσουμε τις φωνές μας σε όλο τον κόσμο – από τις μικρές κοινότητες μέχρι τις μεγάλες πόλεις – για να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, μνήμης και ελπίδας. Είναι η ημέρα που θυμόμαστε τις ζωές που χάθηκαν, στηρίζουμε όσους θρηνούν και ενισχύουμε τις σχέσεις μέσα στις κοινωνίες μας, γιατί η πρόληψη της αυτοκτονίας αφορά όλους μας.
Το θέμα για τα έτη 2024–2026, «Αλλάζοντας το Αφήγημα», δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι μία πρόσκληση σε δράση: να ανοίξουμε διάλογο χωρίς φόβο, να ξεπεράσουμε το στίγμα, να ενδυναμώσουμε την ευαισθητοποίηση και να δημιουργήσουμε κοινότητες που στηρίζουν πραγματικά.
