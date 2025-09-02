Σχέσεις: Πώς η υπερβολική ανάγκη για επιβεβαίωση καταστρέφει τον έρωτα
Σχέσεις: Πώς η υπερβολική ανάγκη για επιβεβαίωση καταστρέφει τον έρωτα

Η αδιάκοπη ανάγκη για επιβεβαίωση μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός της σχέσης μας και να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί στην απομάκρυνση, ακόμα και στον χωρισμό

Κλέλια Γιαρίμογλου
Στις σχέσεις, η έντονη επιθυμία να είμαστε συνεχώς κοντά στον σύντροφό μας μοιάζει φυσιολογική. Ωστόσο, όταν αυτή η ανάγκη ξεπερνάει τα όρια, μπορεί να γίνει τοξική.

Ψυχολόγοι και σύμβουλοι γάμου, ανάμεσά τους και ο Δρ. Stephen J. Betchen, ένας έμπειρος θεραπευτής ζευγαριών και οικογένειας, με ειδίκευση στη σεξουαλική θεραπεία, παρατηρούν ότι κάποιοι σύντροφοι δεν μπορούν να αντέξουν την απομάκρυνση ούτε για λίγο χρόνο, με αποτέλεσμα να νιώσουν άγχος, λύπη ή αίσθημα απόρριψης. Το αποτέλεσμα; Ένας φαύλος κύκλος όπου η επιθυμία για αγάπη καταλήγει στην απώλειά της.

