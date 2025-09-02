Σχέσεις: Πώς η υπερβολική ανάγκη για επιβεβαίωση καταστρέφει τον έρωτα

Η αδιάκοπη ανάγκη για επιβεβαίωση μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός της σχέσης μας και να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί στην απομάκρυνση, ακόμα και στον χωρισμό