Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες
Στόχος η διαφάνεια στη λειτουργία των δομών υγείας αλλά και στα οικονομικά – Τον Σεπτέμβριο μπαίνουν και οι γιατροί των νοσοκομείων, ανοίγοντας περίπου 600.000 ηλεκτρονικά ραντεβού τον μήνα

Τότα Καρλατήρα
Μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες υγείας ανοίγει από αυτόν τον μήνα με την ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού που έχει θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Υγείας.

Πλέον οι πολίτες θα κλείνουν τις δωρεάν επισκέψεις τους σε γιατρούς τηλεφωνικά ή ψηφιακά, έχοντας άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δομές υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΣΥ.

