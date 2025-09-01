Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες

Στόχος η διαφάνεια στη λειτουργία των δομών υγείας αλλά και στα οικονομικά – Τον Σεπτέμβριο μπαίνουν και οι γιατροί των νοσοκομείων, ανοίγοντας περίπου 600.000 ηλεκτρονικά ραντεβού τον μήνα