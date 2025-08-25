Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς
YGEIAMOU.GR
Βρέφη Έρευνα θηλασμός Καρδιαγγειακά νοσήματα Μητέρα Παιδιά Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς

Μελέτη του Ohio State University αναδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο του θηλασμού, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης

Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς
Κλέλια Γιαρίμογλου
Είναι ήδη γνωστό ότι ο θηλασμός είναι από τα πιο σημαντικά «δώρα» που μπορεί να προσφέρει μία μητέρα στο βρέφος της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο τα οφέλη του και για την υγεία της μητέρας. Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Obstetrics & Gynecology από ερευνητική ομάδα του Ohio State University Wexner Medical Center και του College of Medicine δείχνει ότι οι μητέρες που θηλάζουν -ιδίως εκείνες που έχουν εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη κύησης– παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων στη μετέπειτα ζωή τους.

«Ο θηλασμός, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μετά τον τοκετό. Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας τονίζουν την αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης μετά τον τοκετό για τον θηλασμό και την υγεία», αναφέρει η Christine Field, MD, ιατρός Μαιευτικής – Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Ohio State College of Medicine και επικεφαλής της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης