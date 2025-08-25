Θηλασμός: Ωφέλιμος όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα – Δείτε πώς
Μελέτη του Ohio State University αναδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο του θηλασμού, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης
Είναι ήδη γνωστό ότι ο θηλασμός είναι από τα πιο σημαντικά «δώρα» που μπορεί να προσφέρει μία μητέρα στο βρέφος της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο τα οφέλη του και για την υγεία της μητέρας. Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Obstetrics & Gynecology από ερευνητική ομάδα του Ohio State University Wexner Medical Center και του College of Medicine δείχνει ότι οι μητέρες που θηλάζουν -ιδίως εκείνες που έχουν εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη κύησης– παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων στη μετέπειτα ζωή τους.
«Ο θηλασμός, ιδιαίτερα σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μετά τον τοκετό. Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας τονίζουν την αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης μετά τον τοκετό για τον θηλασμό και την υγεία», αναφέρει η Christine Field, MD, ιατρός Μαιευτικής – Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Ohio State College of Medicine και επικεφαλής της έρευνας.
