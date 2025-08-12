Ακραίο: Από τι μας ζητάει να «καθαρίσουμε» το νέο trend του TikTok
YGEIAMOU.GR
Social Media TikTok Trend Αποτοξίνωση Ασκαρίαση Εντερικά παράσιτα Παράσιτα

Ακραίο: Από τι μας ζητάει να «καθαρίσουμε» το νέο trend του TikTok

Η αποτοξίνωση από παράσιτα γίνεται viral στα social media. Πόσο ασφαλείς και αποτελεσματικές είναι όμως αυτές οι θεραπείες; Τι λένε οι ειδικοί και τι θα πρέπει να προσέξετε;

Ακραίο: Από τι μας ζητάει να «καθαρίσουμε» το νέο trend του TikTok
Μαρία Κοτοπούλη
Από τους χυμούς για τη θεραπεία του καρκίνου μέχρι πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως αυτή της αφαίρεσης μικροπλαστικών που δοκίμασε και ο Ορλάντο Μπλούμ, οι μέθοδοι που προτείνει το ίντερνετ -και ειδικά τα social media– έχουν ξεφύγει. Ένα από τα πιο πρόσφατα trends προτείνει να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας από τα παράσιτα.

Ο ισχυρισμός των influencers στο TikTok και το Instagram που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια μορφή αποτοξίνωσης είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε μολυνθεί χωρίς να το γνωρίζουμε. Η θεραπεία που συστήνουν είναι είτε κάποιο μείγμα φυτικών συμπληρωμάτων ή και κλύσμα. Mια από αυτές, η «Worm Queen» (Βασίλισσα των Σκουληκιών), απέκτησε σημαντικό αριθμό ακολούθων δημοσιεύοντας ένα βίντεο με το τι συνέβη όταν έκανε καθαρισμό από παράσιτα, το οποίο έγινε viral στο TikTok, αποδίδοντας διάφορα συμπτώματα, όπως την ομίχλη εγκεφάλου και την κόπωση, σε μια μόλυνση. Τώρα πουλάει τα δικά της σκευάσματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης