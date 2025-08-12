Ακραίο: Από τι μας ζητάει να «καθαρίσουμε» το νέο trend του TikTok
Η αποτοξίνωση από παράσιτα γίνεται viral στα social media. Πόσο ασφαλείς και αποτελεσματικές είναι όμως αυτές οι θεραπείες; Τι λένε οι ειδικοί και τι θα πρέπει να προσέξετε;
Από τους χυμούς για τη θεραπεία του καρκίνου μέχρι πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως αυτή της αφαίρεσης μικροπλαστικών που δοκίμασε και ο Ορλάντο Μπλούμ, οι μέθοδοι που προτείνει το ίντερνετ -και ειδικά τα social media– έχουν ξεφύγει. Ένα από τα πιο πρόσφατα trends προτείνει να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας από τα παράσιτα.
Ο ισχυρισμός των influencers στο TikTok και το Instagram που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια μορφή αποτοξίνωσης είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε μολυνθεί χωρίς να το γνωρίζουμε. Η θεραπεία που συστήνουν είναι είτε κάποιο μείγμα φυτικών συμπληρωμάτων ή και κλύσμα. Mια από αυτές, η «Worm Queen» (Βασίλισσα των Σκουληκιών), απέκτησε σημαντικό αριθμό ακολούθων δημοσιεύοντας ένα βίντεο με το τι συνέβη όταν έκανε καθαρισμό από παράσιτα, το οποίο έγινε viral στο TikTok, αποδίδοντας διάφορα συμπτώματα, όπως την ομίχλη εγκεφάλου και την κόπωση, σε μια μόλυνση. Τώρα πουλάει τα δικά της σκευάσματα.
