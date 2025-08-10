Digital detox: Αυτό το καλοκαίρι αποσυνδεθείτε για να βρείτε τον εαυτό σας – Η ψυχολόγος συμβουλεύει

Το καλοκαίρι είναι πολλά περισσότερα από διακοπές. Η κ. Μαρία Παπαδάκη, Ψυχολόγος και Συνεργάτης του Metropolitan General εξηγεί πώς απομάκρυνση από τη ρουτίνα, η ψυχική αποφόρτιση και το digital detox ενισχύουν τη σύνδεση με τον εαυτό και τη συναισθηματική μας ισορροπία