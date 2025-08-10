Digital detox: Αυτό το καλοκαίρι αποσυνδεθείτε για να βρείτε τον εαυτό σας – Η ψυχολόγος συμβουλεύει
Digital detox: Αυτό το καλοκαίρι αποσυνδεθείτε για να βρείτε τον εαυτό σας – Η ψυχολόγος συμβουλεύει
Το καλοκαίρι είναι πολλά περισσότερα από διακοπές. Η κ. Μαρία Παπαδάκη, Ψυχολόγος και Συνεργάτης του Metropolitan General εξηγεί πώς απομάκρυνση από τη ρουτίνα, η ψυχική αποφόρτιση και το digital detox ενισχύουν τη σύνδεση με τον εαυτό και τη συναισθηματική μας ισορροπία
Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχική παύση. Είναι μια ευκαιρία να φροντίσουμε ψυχικά τον εαυτό μας, να αναλογιστούμε, να αναγεννηθούμε. Ο χρόνος αποκτά ένα νέο νόημα. Δεν υπάρχει η ρουτίνα και απουσιάζει το αυστηρό πλαίσιο προγραμματισμού. Αυτό έχει μια θετική επίπτωση στο να μειωθεί το καθημερινό στρες, να επιτραπεί η ξεκούραση χωρίς ενοχές, να γίνει καλύτερη επεξεργασία των συναισθημάτων και να καθοριστεί ο προσωπικός χώρος και χρόνος. Η απομάκρυνση από την καθημερινή ρουτίνα προσφέρει την αποσύνδεση από τα «πρέπει» και από τους κοινωνικούς ρόλους. Η μείωση των εξωτερικών απαιτήσεων ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Βοηθά στην αναβίωση της παιδικότητας και της ανεμελιάς και ενισχύει την αναζήτηση νέων εμπειριών.
Την εποχή του καλοκαιριού μπορούμε πιο εύκολα να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να ενισχύσουμε την εσωτερική σύνδεση. Ο ήλιος και η θάλασσα μπορούν να αποτελέσουν θεραπευτικά στοιχεία. Πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο την αυτοφροντίδα και αναπτύσσουμε μηχανισμούς επούλωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την εποχή του καλοκαιριού μπορούμε πιο εύκολα να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να ενισχύσουμε την εσωτερική σύνδεση. Ο ήλιος και η θάλασσα μπορούν να αποτελέσουν θεραπευτικά στοιχεία. Πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο την αυτοφροντίδα και αναπτύσσουμε μηχανισμούς επούλωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα