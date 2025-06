Ακμή ενηλίκων και διατροφικές διαταραχές: Έρευνα αποκαλύπτει μια επικίνδυνη σχέση

Η ακμή δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό της εφηβείας. Αντίθετα, πολλοί ενήλικες συνεχίζουν να την αντιμετωπίζουν ή την εμφανίζουν για πρώτη φορά στη μετέπειτα ζωή τους. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Yale αναδεικνύει μια σημαντική και λιγότερο διερευνημένη διάσταση της κατάστασης, συνδέοντάς την με την εμφάνιση προβλημάτων διατροφικής συμπεριφοράς.Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, οι ενήλικες με ακμή παρουσιάζουν 2,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν διατροφική διαταραχή, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr